Пенза, 2 сентября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. В Пензенской области 160 565 детей в возрасте от 6 до 18 лет, а также инвалиды и жители с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, получили выплаты по 10 тыс. рублей на подготовку к школе. Соответствующие данные опубликовало региональное отделение Пенсионного фонда РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Следите за развитием событий в трансляции: «1 сентября: как прошёл День знаний в России и в мире – трансляция»

По данным ведомства, на 31 августа принято 124 610 заявлений от семей с детьми соответствующего возраста. Тем жителям, кто имеет право на эту выплату, но еще не подал заявление, рекомендуют сделать это до 1 ноября текущего года.

ИА REGNUM напоминает, в России со 2 августа начали перечислять родителям школьников единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей к началу учебного года. Правительство России на эти цели направит свыше 200 млрд рублей.

Читайте также: Российским семьям начали выплачивать по 10 тыс. рублей на школьников

Читайте также: В Пензе подвели итоги благотворительной акции по подготовке детей к школе