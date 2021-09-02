Екатеринбург, 2 сентября, 2021, 10:57 — ИА Регнум. В Свердловской области провели экспертизу памятника Владимиру Ленину и определили стоимость работ на реставрацию памятника. Соответствующий документ разместило региональное управление госохраны объектов культурного наследия.

ИА Красная Весна Памятник Ленину в Екатеринбурге

Согласно результатам экспертизы, необходимо заменить конструкции спуска и подтрибунное помещение памятника. Также требуется расчистить и отреставрировать гранитные блоки, а также плиты лестничных маршей. Будут и другие работы.

На реставрацию потребуется 13,5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил программу благоустройства, в которую вошла реставрация памятника.