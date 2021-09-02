Токио, 2 сентября, 2021, 10:56 — ИА Регнум. Знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Параолимпийских игр станет пловец Роман Жданов. Об этом 2 сентября сообщил глава российской делегации на Играх в Токио Павел Рожков.

David Pearson Флаг Параолимпийских игр

«Роман Жданов был утверждён знаменосцем команды ПКР на церемонии закрытия летних Параолимпийских игр в Токио», — цитирует Рожкова ТАСС.

На Параолимпиаде Жданов завоевал две золотые и две бронзовые медали, а также установил два новых мировых рекорда.

Церемония закрытия Параолимпийских игр в Токио пройдёт 5 сентября.