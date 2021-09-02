Маскат, , 10:54 — REGNUM Министр обороны Южной Кореи Со Ук, находящийся в турне по странам Ближнего Востока, провёл 1 сентября встречу с заместителем премьер-министра Омана по вопросам обороны Сайидом Шихабом бен Тарик Аль Саидом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского министерства.

Оман Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По их словам, представители двух стран договорились расширить сотрудничество в сфере обороны и оборонной промышленности.

Заместитель премьер-министра Омана выразил надежду на расширение двустороннего сотрудничества в области передовых систем вооружений и пообещал направить делегацию в Сеул.

В свою очередь, Со Ук поблагодарил правительство Омана за поддержку южнокорейского подразделения по борьбе с пиратством «Чхонхэ».

Участники встречи также обменялись мнениями по ситуации на Корейском полуострове и на Ближнем Востоке.

Представитель Омана высоко оценил операцию по эвакуации беженцев из Афганистана, а также обратился к правительству Южной Кореи с просьбой сыграть роль в обеспечении мира и стабильности на Ближнем Востоке.

В тот же день министр обороны Южной Кореи встретился с бойцами подразделения «Чхонхэ».

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