Москва, 2 сентября, 2021, 10:52 — ИА Регнум. В России за год средний чек в российских магазинах вырос на 9,0% — с 584 рублей в августе 202о года до 636 рублей в августа 2021 года, приводит данные ИХ «Ромир».

Nedelya40.ru В магазинах выросли цены на продукты

За неделю (23−29 августа) средний чек российских граждан вырос вместе с недельными расходами на 0,9% (на 6 рублей) и составил 636 рублей.

Неделей ранее (16−22 августа) средний чек (средняя стоимость одной покупки) увеличился на 8,9% (52 рубля) выше, чем за этот же период в 2020 году.

ИА REGNUM ранее сообщало, с октября по ноябрь 2020 года средний чек в российских магазинах вырос на 5,1% — с 587 до 616 рублей.

Читайте подробнее: За месяц средний чек в розничных магазинах России вырос на 5,1%