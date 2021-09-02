Москва, , 10:57 — REGNUM Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не стал говорить о том, будут ли президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсуждать новый кредит для Минска на встрече 9 сентября.

Александр Лукашенко © ИА REGNUM

«Давайте не будем забегать вперед», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов о включении вопроса о кредите в повестку предстоящей встречи глав государств.

Песков отметил, что после переговоров Путина и Лукашенко запланирована большая пресс-конференция, на ней и можно будет задать вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа Лукашенко рассказал, что попросил у Москвы новый кредит для Белоруссии через Евразийский банк развития.

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