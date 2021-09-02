Калуга, 2 сентября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. В Калужской области серьёзные нарушения работы энергообъектов 1 сентября были вызваны неблагоприятными погодными явлениями. На территории региона проходил атмосферный фронт. Местами наблюдались гроза, сильный дождь, усиление ветра с порывами 12−17 м/с. Об этом 2 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном министерстве строительства и ЖКХ.

40.mchs.gov.ru В Калужской области после грозы восстановили электроснабжение

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Основной удар стихии пришелся на город Калугу, Козельский, Кировский, Куйбышевский, Сухиничский, Мосальский, Дзержинский и Бабынинский районы. К местам технологических нарушений в сети Калугаэнерго были незамедлительно направлены бригады энергетиков и спецтехника. В целях повышения оперативности восстановления электроснабжения увеличена группировка персонала и техники. В ликвидации последствий стихии на территории Калужской области было задействовано 42 бригады энергетиков в количестве 98 человек и 48 единиц техники.

В настоящее время восстановительные работы завершены в полном объеме. Слаженные действия позволили устранить последствия стихии в кратчайшие сроки. Для восстановления нормальной схемы электроснабжения энергетики работали непрерывно. В области продолжается усиленный мониторинг за работой энергообъектов, а также метеорологической обстановкой. Электроснабжение социально-значимых объектов находится под особым контролем.