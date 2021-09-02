Москва, 2 сентября 2021, 10:51 — REGNUM Власть начала себе рыть яму тотального общественного недовольства, переходящего в нынешний «рассеянный склероз», еще пенсионной реформой, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры».
По его словам, о пользе вакцинации говорилось с фанатической упорностью, напоминавшей средневековье. Причем делали это люди, которые сами явным образом были поверхностно знакомы с проблематикой вакцинации. И будучи таковыми, на вопросы более сложны, вроде антителозависимого усиления инфекции, могли только крыть матом без малейшего уважения к чужой позиции. При этом, налицо был ангажемент, иногда — материальный, а иногда даже от души. Но вне зависимости от мотивации, эти люди не имели права «превращаться в католиков, готовящихся вырезать гугенотов».