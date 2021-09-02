Владивосток, 2 сентября, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Фонд Росконгресс и киностудия «Союзмультфильм» выпустили динамичный анимационный ролик, посвященный Дальнему Востоку и Восточному экономическому форуму. Мультфильм о возможностях регионов ДФО сделан в виде компьютерной игры, герои которой ученый, предприниматель и турист, сообщает 2 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Анастасия Хохлова ИА REGNUM ВЭФ

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«Нам показалось интересным выразить основные идеи такого серьёзного делового мероприятия, как Восточный экономический форум, языком мультипликации. И я считаю, что наш партнёр «Союзмультфильм» блестяще реализовал эту задумку», — сказал председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Согласно сюжету ролика первым уровнем, который лежит в основе других достижений, является наука.

Вторая часть — для бизнеса — иллюстрирует инвестиционное сотрудничество и реализацию масштабных инфраструктурных проектов на Дальнем Востоке: мостов, дорог, морских портов и аэропортов.

Третий уровень ролика — туризм. Успешные бизнес-проекты создают условия для развития туризма.

В финале компьютерной игры все герои встречаются на площадке ВЭФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в ходе сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», которая состоялась 2 сентября в рамках VI Восточного экономического форума во Владивостоке, назвал три главных вызова для Дальнего Востока.