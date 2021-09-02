Джакарта, , 10:49 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди поощряет продвижение Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) среди молодого поколения, в том числе путем выпуска книг, предназначенных для учащихся начальных и средних школ, сообщает Antara.

Герб Индонезии Gunawan Kartapranata

«Молодое поколение должно знать об АСЕАН. Молодое поколение должно гордиться самобытностью сообщества АСЕАН. И именно молодое поколение будет определять направление региона в будущем», — заявила Ретно Марсуди.

В экономической сфере страны АСЕАН являются одним из мировых центров роста с прогнозируемым ВВП в $4,5 трлн в 2030 году.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии продолжает укреплять сотрудничество с Соединенными Штатами в энергетическом секторе.

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