Махачкала, 2 сентября, 2021, 10:49 — ИА Регнум. В Дагестане получат единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей свыше 670 тыс. пенсионеров. С учетом того, что размер средней пенсии в республике составляет около 12 тыс. рублей, эти деньги станут хорошим подспорьем для пожилых граждан и получателей пенсий по инвалидности, сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Назвал своевременной и необходимой «президентскую» выплату и председатель Союза ветеранов республики Магарам Алиджанов.

«Хотя некоторые и говорят: «Что такое эти 10−15 тысяч, кому они помогут?» Сейчас у людей, в частности, пенсионеров, каждая копейка на счету», — приводит слова ветерана «Дагестанская правда».

При этом он отметил, что разовая выплата не изменит кардинально благосостояния людей.

«Разовых выплат недостаточно. Надо кардинально решать проблему социального благополучия населения. В первую очередь, обеспечить людей работой», — заявил Алиджанов.

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Напомним, что правительство РФ обеспечило решения съезда партии «Единая России» о единовременных выплатах пенсионерам, начав перечислять их российским гражданам.

При этом ранее такое решение было представлено на съезде партии «Единая Россия», которая также настаивала на том, что названные выплаты должны быть начислены максимально оперативно, а порядок их получения должен быть удобным для жителей страны.

Также известно, что такую выплату получат свыше 43 млн российских пенсионеров — включая неработающих и работающих, военных, а также пенсионеров по инвалидности и по потере кормильца. Выплата будет в первую очередь перечислена получающим начисления на банковскую карту — более 30 млн человек, и еще 12,7 млн человек получат ее через «Почту России» с 3 сентября.

В то же время, для получения такой выплаты не надо будет подавать какие-либо заявления и документы. Более того, она не будет учитываться в ходе оценки нуждаемости для того, чтобы получить другие меры социальной поддержки.