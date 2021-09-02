Москва, 2 сентября, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Рост в РФ спроса на квартиры-студии связан со сменой инвестиционного интереса граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 сентября заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ небольшие квартиры и студии на рынке вторичного жилья России с августа 2020 года в среднем подорожали на 20,6%.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Ипотека

«Квартиры-студии — относительно новый формат, который еще недавно вызывал удивление у бывшего вице-премьера Шувалова, — сказал Ордов. — Понятно, что квартиры-студии — атрибут крупных городов и современного образа жизни. Малогабаритные квартиры, как правило, — вынужденное решение для людей с ограниченными доходами. Рост цен малогабаритных квартир на 20,6% стал следствием, как мне кажется, инвестиционного интереса к объектам недвижимости».

Как пояснил экономист, небольшие квартиры легче продать, квартиры-студии проще сдать.

«Поэтому смена направлений сохранения нажитых сбережений привела к росту цен на малогабаритные квартиры и квартиры на рынке элитного жилья, — сказал Ордов. — Возможно, стоит модернизировать коэффициент Джини, который используется для оценки расслоения общества по доходам, включив туда ценовые тренды на рынке жилья. Ведь еще Ленин писал: «Лучше меньше, да лучше». И он был прав».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в РФ определили регионы с самой подорожавшей ипотекой на вторичное жилье.