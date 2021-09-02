Стокгольм, 2 сентября, 2021, 11:13 — ИА Регнум. Правительство Швеции 1 сентября выступило с радостной новостью для 7,5 миллиона граждан страны: как оказалось, чиновники из минфина не сидели все лето сложа руки, а подготовили сразу три законопроекта по снижению налогов. Однако, что это значит с политической точки зрения? На этот вопрос в студии SVT постаралась ответить политический обозреватель Элизабет Марморштейн.

(сс) Self-taken Риксдаг

«Совершенно очевидно, что правительство пытается задобрить те партии, в поддержке которых оно нуждается при финальном голосовании по бюджету», — отмечает Марморштейн.

Действительно: все три законопроекта станут частью проекта бюджета, которые правительство направит в риксдаг 20 сентября.

Однако пока что у правительства «Социал-демократов» и «Зеленых» нет большинства голосов для принятия бюджета. Для этого ему необходимо заручиться поддержкой «Левых» и «Центристов», объяснила Марморштейн.