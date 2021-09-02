Кемерово, 2 сентября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. На создание спортивной площадки в селе Зарубино Топкинского муниципального округа Кемеровской области, в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», направлено почти 2 млн рублей. На территории посёлка Тельбес Таштагольского муниципального района на монтаж дополнительных светильников было потрачено 127 тыс. рублей. Такие данные ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

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В областной администрации уточнили, что до наступления зимнего сезона планируется ввести в эксплуатацию ещё 12 детских спортивных игровых площадок в Топкинском, Тисульском, Гурьевском муниципальных округах, а также в Таштагольском районе.

«В юбилейном для региона году в рамках этой программы планируется вложить в развитие села более 295 млн рублей из всех уровней бюджета и внебюджетных средств», — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв.

Сейчас по программе ведётся капитальный ремонт нескольких крупных социальных объектов региона.