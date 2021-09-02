Уфа, 2 сентября, 2021, 10:49 — ИА Регнум. Поддерживать хоккейный клуб «Салават Юлаев» продолжит правительство Башкирии. Об этом 2 сентября сообщил глава республики Радий Хабиров во время встречи с тренерами, игроками и руководством этого хоккейного клуба.

Pixabay.com Хоккей

«Традиционно мы с вами встречаемся перед началом сезона. В этом году он должен быть особенным, потому что у «Салавата Юлаева» двойной юбилей — 60 лет с момента создания клуба и 10 лет, как вы выиграли Кубок Гагарина. Срок довольно большой, поэтому можно уже замахиваться на второй кубок. У нас отличная команда, опытный коллектив тренеров. И у нас — одни из самых преданных болельщиков», — приводит пресс-служба слова Хабирова.

Глава республики также сообщил, что региональное правительство будет продолжать поддерживать хоккейный клуб.

«Из-за пандемии коронавируса прошлый год был непростым для всех. Но мы провели переговоры с целым рядом компаний. И у нас есть абсолютная уверенность в том, что никаких экономических сложностей в этом году «Салават Юлаев» испытывать не будет. Команду должны волновать только собственный настрой и уровень подготовки, остальное за нами», — заявил Хабиров, напомнив об обязательном соблюдении санитарно-эпидемиологических норм.

По словам генерального директора ХК «Салават Юлаев» Рината Баширова, 99% членов команды и сотрудников клуба получили прививку от COVID-19.