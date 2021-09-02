Шарья, Костромская область, 2 сентября, 2021, 11:05 — ИА Регнум. В Костромской области завершено расследование дела об убийстве полицейского. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Табличка

Инцидент произошёл в ночь с 11 на 12 апреля 2021 года в одном из развлекательных заведений города Шарьи. Полицейский находился не при исполнении служебных обязанностей и отдыхал в компании двух друзей.

Один из знакомых полицейского сделал замечание посетителю клуба, нарушавшему общественный порядок. На помощь агрессору пришёл его 26-летний знакомый. Он подбежал к молодому человеку и ударил его неустановленным колюще-режущим предметом в живот. Друзья раненого попытались обезвредить нападавшего. В результате сотрудник МВД получил ранение в шею, от которого скончался на месте преступления. Его знакомый был доставлен в больницу с колото-резаной раной грудной клетки.

Шарьинцу, ранее судимому за причинение вреда здоровью, угон и уничтожение имущества предъявлено обвинение по трём уголовным статьям: «Приготовление к убийству»; «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», «Убийство». Уголовное дело будет рассматриваться в Костромском областном суде.