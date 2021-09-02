Париж, 2 сентября, 2021, 10:44 — ИА Регнум. Решение об отказе в трансфере нападающего Килиана Мбаппе из ПСЖ в «Реал» принимало лично эмир Катара Хамад Аль-Тани. Об этом 2 сентября сообщает BeSoccer со ссылкой на L’Equipe.

Кирилл Венедиктов. soccer.ru Калиан Мбаппе

По информации источника, в совете директоров ПСЖ считали, что имеет смысл продать Мбаппе и заработать на этом более €200 млн. В противном случае в 2022 году у него истечёт срок действия контракта, и он уйдёт из клуба бесплатно.

Однако эмир Катара решил, что в ПСЖ нужно увидеть в деле трио форвардов Лионель Месси — Килиан Мбаппе — Неймар.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Реал» вышел из переговоров с ПСЖ о трансфере Мбаппе после того, как французский клуб трижды отклонил предложение, в том числе за €215 млн.