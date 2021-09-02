Санкт-Петербург, 2 сентября, 2021, 10:57 — ИА Регнум. Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Петра Великого (Политех, СПбПУ) впервые вошел в топ-400 вузов мира одного из четырех самых авторитетных мировых рейтингов университетов THE World University Rankings. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба вуза.

Елена Молчанова ИА REGNUM Главный корпус СПбПУ

Рейтинг THE World University Rankings с 2004 года составляет британское издание Times Higher Education, он является одним из четырех (MosIUR, QS, ARWU и THE) самых авторитетных мировых рейтингов университетов. В этом году петербургский технический вуз впервые вошел в список топ-400 вузов мира и занял в нем 393-е место.

В число лучших российских вузов также попали Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, который занял 158-е место. МГУ улучшил свои позиции по сравнению с 2020 годом и поднялся на 16 строчек, добившись таким образом лучшего результата за все время участия в исследовании. Также высокие результаты показали Московский физико-технический институт (МФТИ), вошедший в группу 201−250, Высшая школа экономики, которая попала в группу 301−350, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» и Санкт-Петербургский горный университет, вошедшие в группу 401−500.

Заметим, что в числе дебютантов списка, помимо СПбПУ, высокие места получили Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова и Донской государственный технический университет, прошедшие в группу 501−600.

Добавим, что в конце августа по результатам московского международного рейтинга вузов «Три миссии университета», СПбПУ вошел в интервальную группу 301−350 в этом международном рейтинге и в группу 12−14 среди российских вузов.