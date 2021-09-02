Элиста, 2 сентября, 2021, 10:42 — ИА Регнум. До 3 сентября в Калмыкии действует экстренное предупреждение, объявленное в связи с ухудшением погодных условий. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Дождь

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В ряде территорий Калмыкии пройдут сильные дожди, ливни в сопровождении гроз, с градом. Ветер усилится до 20−25 метров в секунду.

Населению следует быть внимательными и соблюдать меры безопасности в непогоду.