Стокгольм, 2 сентября, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Производственная деятельность на заводе Volvo Cars в Торсланде (лен Вестра-Гёталанд, Швеция) будет приостановлена ещё на несколько дней. Завод возобновит свою деятельность по сбору автомобилей в среду, 8 сентября, а не 5 сентября, как планировалось ранее. Об этом 2 сентября сообщила радиостанция Sveriges Radio.

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По словам представителей компании, поводом к продлению стало сочетание глобального дефицита полупроводников и вспышек COVID-19, затрудняющих производственную деятельность. Отмечается, что производство Volvo в США, Китае и Бельгии также сокращается из-за отсутствия важных полупроводниковых компонентов.

Напомним, что на этой неделе производство грузовиков на заводах Scania в Швеции также было приостановлено. Это затронуло тысячи сотрудников, а также многих субподрядчиков по всей стране. Рабочие были вынуждены отправиться в незапланированные отпуска.