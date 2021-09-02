Москва, 2 сентября, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Прогресса в вопросе возвращения российских граждан, находящихся в тюрьмах США, пока нет. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 2 сентября журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Представитель Кремля ответил на вопрос, удалось ли дипломатам обеих сторон продвинуться в этом вопросе. Пока продвижения нет, сказал он и подтвердил, что эта тема поднималась на июньской встрече президентов России и США в Женеве.

Песков подчеркнул, что интересы российских заключённых в американских тюрьмах продолжают защищать дипломаты. Российская сторона считает, что часть таких заключённых лишены свободы незаконно, многие находятся в очень жёстких условиях, не получают врачебную помощь и испытывают психологическое давление.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков назвал талантливым школьника, который обратил внимание на ошибку в словах президента Владимира Путина.

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