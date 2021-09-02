Москва, 2 сентября 2021, 10:40 — REGNUM Турбулентность в России, вызванная недоверием к власти, не может не начать обретать множественно-локальный характер и не начать ветвиться идеологически, этнически и корпоративно, приобретая центробежные процессы и соединяясь с фактором Афганистана, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры».
По его словам, Афганистан не может не стать фактором предстоящего электорального цикла в России к 2024 году, поскольку за это время пришедшие там к власти исламисты войдут во вкус, «напьются кровушки», получат новейшее вооружение, включая авиацию и ракетные войска, умножат свою армию до 500 тыс. человек и пойдут осуществлять экспансию.
И там властно-силовые структуры могли бы еще очень эффективно сопротивляться исламистам, но они этого уже не хотели, будучи инфицированными всеобщим недоверием, которое носило очень яростный характер. И это маячит на горизонте перед Россией. И это станет реальности, если ничего не предпринять.