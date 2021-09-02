Владивосток, 2 сентября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Кремль категорически не согласен с позицией США и Украины о том, что «Северный поток — 2» представляет для кого-то угрозу. Об этом 2 сентября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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Он напомнил, что проект близок к завершению, «будет запущен и сыграет очень важную роль в обеспечении энергобезопасности Европы».

«Это исключительно коммерческий проект, который не может предоставлять ни для кого никакую угрозу», — сказал представитель Кремля в ходе общения с журналистами на полях Восточного экономического форума.

«Категорически не согласны с совместным американо-украинским тезисом о том, что якобы этот проект несет в себе угрозу для Украины и для Европы в целом», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее офис президента Украины Владимира Зеленского опубликовало заявление по американо-украинскому стратегическому партнерству, в котором говорится, что власти США и Украины продолжают считать проект газопровода «Северный поток — 2» угрозой европейской энергетической безопасности и по-прежнему выступают против его строительства.

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