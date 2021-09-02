Вашингтон, 2 сентября, 2021, 10:39 — ИА Регнум. В сеть выложили видео с демонстрацией игрового процесса Far Cry 6. Ролик был опубликован 2 сентября на портале DSOGaming.

Скриншот с YouTube Ручной крокодил протагониста в Far Cry 6

Ubisoft уже сняла эмбарго на подобные видео, таким образом, поклонники франшизы, могут получить более чёткое представление о том, что собой представляет новая игра серии. Автор статьи отметил, что в ролике показана предварительная сборка игры, однако вряд ли Far Cry 6 получит какие-то значимые улучшения к релизу.

Напомним, Ubisoft выпустит Far Cry 6 в продажу 7 октября 2021 года. Ранее разработчики сообщили, что игра будет поддерживать технологии затенения с трассировкой лучей (Ray Tracing Shadows) и затенение с переменной скоростью (Variable rate shading).