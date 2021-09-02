Владивосток, 2 сентября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. На сессии «Партнерство против пандемии: антикризисные стратегии в медицине», которая состоялась в рамках VI Восточного экономического форума 2 сентября во Владивостоке, первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко заявил о том, что коронавирусная инфекция стала управляемой в России, сообщает корреспонденту ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Благодаря всей цепочке — начиная от ученых и заканчивая логистикой в регионы — у нас на сегодняшний фармакологически управляемая инфекция», — сказал Фисенко.

Прежде всего это стало возможным благодаря разработке и внедрению отечественной вакцины от COVID-19. На сегодняшний день, по данным Минздрава РФ, в регионах нет дефицита в препаратах от коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине на базе областного онкологического диспансера в Южно-Сахалинске создадут современный центр ядерной медицины, соглашение об этом было подписано 2 сентября на полях VI Восточного экономического форума во Владивостоке между председателем правительства Сахалинской области Алексеем Беликом, генеральным директором «Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики» Игорем Носовым и руководитель компании «ЦЯМУ инвестиции» Александром Хасиным.