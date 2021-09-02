Челябинск, 2 сентября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. В Копейске Челябинской области часть города осталась без воды. В муниципальном предприятии «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» считают произошедшее диверсией и обратились в полицию, говорится в официальном сообщении организации.

Водопровод

31 августа на трубопроводе произошла авария. Порыв оперативно устранили. А тем временем сотрудники организации посчитали, что ЧЧП могло произойти из-за целенаправленного повреждения водовода. По предварительным данным, некие лица закрыли задвижки и тем самым вызвали в трубе давление, превышающее её мощность.

Руководство муниципального предприятия уже обратилось в полицию.