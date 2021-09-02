Ульяновск, 2 сентября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. В Ульяновске в сентябре и октябре пройдут бесплатные показы спектакля, который проходит в вагоне на трамвайном кольце. Об этом сообщает администрация областного центра.

Дарья Драй ИА REGNUM Трамвай

Речь идёт о постановке «Человек из Подольска» (режиссёр Александр Лебедев), которая реализована ночной мэрией совместно с ульяновским молодёжным театром и муниципальным унитарным предприятием «Ульяновскэлектротранс». Премьера состоялась в трамвайном вагоне на кольце Северного Венца.

Спектакль поставлен по одноимённой пьесе Дмитрия Данилова и посвящён любви к малой родине и жизненным ценностях. Действие происходит в вагоне трамвая. Отмечается, что в сентябре и октябре спектакли можно будет увидеть бесплатно.

Театральная постановка входит в цикл мероприятий проекта TramNights («Трамвайные ночи»). Ранее в трамвайном вагоне ребята проводили батлы ди-джеев, концерты в формате стенд-ап, ночные квесты и литературные вечера.

Как сообщало ИА REGNUM, с 9 по 12 сентября в Ульяновске пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Дню города. Они состоятся на открытых площадках с учётом ограничительных мер в условиях пандемии коронавируса. Завершится праздник салютом.