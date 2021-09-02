Новокузнецк, Кемеровская область, 2 сентября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Новокузнецкие полицейские привлекли к ответственности водителя, который управлял пассажирским автобусом ногами. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Автобус

«В ходе мониторинга СМИ и сети интернет сотрудники полиции выявили видеозапись, автор которой зафиксировал, как водитель автобуса управляет транспортным средством, держа руль ногами, а его руки в это время были заняты мобильным телефоном. Сотрудники ГИБДД провели по данному факту проверку и установили водителя пассажирского транспорта. Он был вызван в госавтоинспекцию», — рассказали в ведомстве.

Выяснилось, что на момент произошедшего пассажиров в салоне автобуса не было. В отношении мужчины был составлен протокол за «нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства».

В полиции отметили, что он выплатит штраф в размере 1500 рублей.

Кроме того, полицейские сообщили о нарушении ПДД руководству автотранспортного предприятия, водитель автобуса был уволен.