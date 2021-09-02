Москва, 2 сентября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Слова учащегося школы, который в ходе онлайн-урока 1 сентября поправил президента РФ Владимира Путина во время его рассказа о Северной войне, не являются наглостью. Об этом 2 сентября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы убеждены, что никто ребенка не отчислит, тем более такого ребенка талантливого и такого знающего. Никакая это не наглость», — сказал представитель Кремля.

Также он указал, что в Кремле не разделяют позицию директора школы, в которой учится этот ребенок, назвавшей такое поведение ученика, как сообщили СМИ, «наглостью, присущей молодым».

«Мы категорически не согласны с директором школы. Мы надеемся, что все-таки ребенок не подвергнется какой-то критике со стороны директора школы», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября школьник из Воркуты Никанор Толстых, посетивший открытый урок Владимира Путина во Владивостоке, поправил главу государства после его оговорки про Северную войну.