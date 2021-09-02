Ханты-Мансийск, 2 сентября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. В Югре за сутки выявлено 152 новых случая заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Нижневартовске (36 случаев), сообщает 2 сентября региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 150 случаев.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 2 сентября в Югре зарегистрировано 70 848 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 67 169 человек, 1066 пациентов с COVID-19 скончались (на три человека больше, чем днём ранее).