Париж, 2 сентября, 2021, 10:37 — ИА Регнум. В августе 2021 года реализация новых автомобилей во Франции снизилась на 15% по сравнению с августом 2020 года. Об этом сообщает издание Largus.fr.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Машины

Всего в прошлом месяце французские автодилеры реализовали 88 064 новых авто. За январь — август на французском авторынке было куплено на 12,8% больше машин, чем в 2020 году, однако на 23,3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

В августе 2021 года французские бренды в целом испытывали трудности, занимая лишь 40% внутреннего автомобильного рынка. При этом доля французских автопроизводителей на авторынке в августе 2020 года составляла 43,8%, а в августе 2019 года — 41,2%.

Так, например, продажи машин Renault упали на 9,2% по сравнению с 2020 годом. Реализация Peugeot снизилась на 34,2%.

«Принимая во внимание, с одной стороны, отложенный спрос, а также трудности с поставками и производством, достижение порога в 1,8 миллиона продаж в 2021 году становится все более маловероятным. Таким образом, рынок 2021 года едва возместит половину убытков 2020 года», — прокомментировал сложившуюся ситуацию на авторынке Франции глава Autoways Эрик Шампарно.

Напомним, по данным CCFA (Комитета автопроизводителей Франции), на авторынке Франции в июле нынешнего года было реализовано 115 713 автомобилей. Это на 35,3% меньше, чем в июле прошлого года.

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