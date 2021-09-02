Тбилиси, , 10:33 — REGNUM Выдвижение кандидатом на пост мэра Тбилиси бывшего премьер-министра Грузии Георгия Гахарии нужно для того, чтобы помочь победить на этих выборах Нике Мелии, лидеру партии «Единое национальное движение» (ЕНД), основанной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Такое заявление сделал глава парламентской фракции правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе в соцсети Facebook.

Георгий Гахария კალისტრატე

Политик прокомментировал сделанное Гахарией 1 сентября заявление о намерении включиться в борьбу за кресло мэра Тбилиси. Ранее свою кандидатуру на пост градоначальника столицы выдвинул Мелия.

«Он (Гахария, — прим. ИА REGNUM) ушёл в отставку ради Мелии и теперь начинает борьбу, чтобы протащить Мелию во второй тур. Есть ещё вопросы?» — написал Мдинарадзе.

Глава фракции добавил, что, несмотря на действия Гахарии, на выборах главы грузинской столицы победит кандидат от «Мечты», действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе. Мдинарадзе уверен, что это произойдет в первом же туре.

Напомним, Гахария ушёл с поста премьер-министра и из «Грузинской мечты» в феврале, когда в стране проходили массовые протесты оппозиции. Своё решение он объяснил тем, что не согласен с арестом Мелии, который отказывался вносить назначенный судом залог. В мае Гахария объявил о создании своей партии «За Грузию», в которую начали переходить члены «Мечты».

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