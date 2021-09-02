В Воронеже для маршруток ввели плату за остановку у ЖД-вокзала
Воронеж, 2 сентября, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Плата в 30 рублей введена для маршрутных автобусов за заезд на конечную остановку у железнодорожного вокзала «Воронеж-1», сообщения об этом появились в социальных сетях. В администрации города сообщили, что РЖД не уведомляло власти о решении брать плату с общественного транспорта за остановку.
Воронежцы сообщают, что теперь водители маршрутных такси вынуждены высаживать пассажиров практически на проезжей части.
В администрации города пояснили, что конечная остановка трёх городских маршрутов организована в зоне платной парковки в землеотводе железнодорожного вокзала — как раз в целях удобства пассажиров прибывающих поездами и электричками, чтобы не приходилось далеко идти с вещами. Использование территории до 1 сентября для общественного транспорта было бесплатным.
В администрации уточнили, что управление транспорта намерено вести переговоры с железнодорожниками, поскольку перенос конечной остановки вызовет неудобства для пассажиров.