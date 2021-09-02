Воронеж, 2 сентября, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Плата в 30 рублей введена для маршрутных автобусов за заезд на конечную остановку у железнодорожного вокзала «Воронеж-1», сообщения об этом появились в социальных сетях. В администрации города сообщили, что РЖД не уведомляло власти о решении брать плату с общественного транспорта за остановку.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Маршрутка. Воронеж

«Дожили! Железная дорога (Воронеж-1) не дает маршруткам 108а, 49б, 75 осуществлять безопасную посадку пассажиров в том месте, где на моей памяти еще останавливались троллейбусы 1, 2 и 3. За каждый заезд для посадки пассажиров водитель должен заплатить 30 рублей, а делает он это за день до 12 раз!» — написал возмущенный пользователь в популярном паблике «Мой и твой Воронеж».

Воронежцы сообщают, что теперь водители маршрутных такси вынуждены высаживать пассажиров практически на проезжей части.

В администрации города пояснили, что конечная остановка трёх городских маршрутов организована в зоне платной парковки в землеотводе железнодорожного вокзала — как раз в целях удобства пассажиров прибывающих поездами и электричками, чтобы не приходилось далеко идти с вещами. Использование территории до 1 сентября для общественного транспорта было бесплатным.

«Однако это изменилось без какого-либо уведомления управления транспорта, предприятия-перевозчики также не проинформировали муниципалитет о сложившейся проблеме», — сообщили в мэрии.

В администрации уточнили, что управление транспорта намерено вести переговоры с железнодорожниками, поскольку перенос конечной остановки вызовет неудобства для пассажиров.