Санкт-Петербург, 2 сентября, 2021, 10:34 — ИА Регнум. Более 400 человек — ученики и сотрудники колледжа телекоммуникаций Э.Т. Кренкеля В центре Санкт-Петербурга — эвакуированы из-за короткого замыкания в одном из учебных классов учебного заведения. Данные о масштабном пожаре не подтвердились. Об этом сообщили 2 сентября в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

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ЧП произошло утром в четверг, 2 сентября. В одном из учебных кабинетов на четвертом этаже пятиэтажного здания на набережной реки Мойки, д. 61, произошло короткое замыкание в плафоне светильника.

«Были эвакуированы 405 человек (360 человек — учащиеся и 45 человек — персонал). Погибших и пострадавших нет. Учебный процесс не нарушен. Все эвакуированные вернулись в помещения», — рассказали в спасательном ведомстве.