Грозный, 2 сентября, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Власти Чечни планируют обеспечить население питьевой водой из новых источников. Одним из них могут стать подземные воды в горных районах республики. С предложением о проведении поиска воды в горах выступил председатель правительства региона Муслим Хучиев на встрече с врио руководителя Федерального агентства по недропользованию Евгением Петровым.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

«В горных районах ЧР основным источником питьевого водоснабжения являются поверхностные воды, которые зачастую не отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям. Предложил включить в проект перечня объектов государственного заказа Роснедра поисково-оценочные мероприятия на подземные воды в горной местности региона», — написал премьер-министр по итогам встречи на своей странице в Instagram.

Помимо этого, в ходе встречи был поднят вопрос о бурении в Чечне скважины «Северо-Бенойская №1» глубиной 6500 м для увеличения добычи углеводородного сырья.