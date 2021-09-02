Кемерово, 2 сентября, 2021, 10:30 — ИА Регнум. В Кемеровской области школьники и студенты могут покупать билеты со скидкой 50% на проезд в пригородных поездах, курсирующих по территории региона. Об этом сообщил минтранс.

Udachny.ru Билеты

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«Льгота устанавливается с 1 сентября 2021 года и будет действовать по 31 мая 2022 года. Скидка действует при оформлении разовых билетов в одном направлении, в направлении «туда и обратно» и при оформлении абонементных билетов», — уточнили в министерстве.

Для покупки проездных документов учащимся необходимо предъявить в билетной кассе документы, подтверждающие льготный статус.