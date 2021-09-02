Джакарта, , 10:28 — REGNUM Правительство Индонезии продолжает укреплять сотрудничество с Соединенными Штатами в энергетическом секторе, сообщает Antara.

Индонезия (сс) Prayitno

«В настоящее время министерство энергетики и минеральных ресурсов сформулировало стратегию для достижения идеальных целей с точки зрения энергетической безопасности, структуры энергопотребления, сокращения выбросов и экономического воздействия», — заявил генеральный секретарь министерства энергетики и минеральных ресурсов Эго Щахриал.

Правительство Индонезии планирует долгосрочную стратегию в отношении предложения и спроса на энергию для достижения углеродной нейтральности к 2060 году или раньше при международной помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии отправился с визитом в провинцию Лампунг.

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