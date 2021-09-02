Владивосток, 2 сентября, 2021, 10:26 — ИА Регнум. На протяжении ближайших трех лет частные инвестиции в российский туризм могут составить свыше 600 млрд руб. Об этом 2 сентября заявила глава Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова в ходе сессии «Туризм: новая эра гостеприимства» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Government.ru Зарина Догузова

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«199 млрд рублей у нас заложено в нацпроекте до 2024 года. Мы на эти деньги должны будем привлечь больше 600 млрд частных инвестиций», — сказала она.

Также глава Ростуризма утончила, что возглавляемое ею агентство намерено использовать для этого новый финансовый инструмент — субсидирование процентной ставки для инвесторов, который, как считает Догузова, позволит привлечь 285 млрд рублей частных денег.

«Этот тот объем, который мы видим сейчас, та потребность бизнеса на субсидирование процентной ставке, на которую, кстати, заложено около 19 миллиардов рублей до 2024 года», — уточнила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Ростуризма Зарина Догузова сентября, что в нынешнем году возглавляемое ею агентство собирается запустить программу поддержки внутреннего туризма в зимний сезон.