Благовещенск, 2 сентября, 2021, 10:41 — ИА Регнум. За сутки паводковая обстановка в Амурской области практически не изменилась. Вода ушла из одного дома и 35 участков, остаются подтопленными — 5 и 180 соответственно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 сентября в пресс-службе правительства региона.

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Неблагоприятная паводковая обстановка сохраняется в десяти населённых пунктах Приамурья — в сёлах Владимировка, Волково, Усть-Ивановка, Междугранка, Новоселитьба, Овсянка, а также в посёлке Белогорье, городах Завитинск и Шимановск. Подтопленными остаются 10 участков автодорог, перекрыто движение в сёла Высокое и Александровка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономии в воде остаются 16 населённых пунктов. Подтоплены 93 дома, в которых проживают 199 человек, в том числе 34 ребёнка.