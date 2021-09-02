Москва, 2 сентября, 2021, 10:25 — ИА Регнум. В Москве в августе 2021 года по программе реновации построены и сданы в эксплуатацию 10 новых жилых домов, сообщили в Стройкомплексе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Реновация

Новостройки расположены в шести округах столицы — Западном, Южном, Юго-Восточном, Восточном, Северо-Западном и Западном административном округе.

Площадь домов превысила 200 тыс. кв. метров. В новых жилых домах насчитывается более 2 тыс. квартир для переселения участников программы реновации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с начала реализации программы реновации для заселения горожан передано 110 новостроек.

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