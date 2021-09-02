Самара, 2 сентября, 2021, 10:30 — ИА Регнум. Винтовку 1895 года нашел «черный копатель» в Самарской области. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба судебных приставов.

Цитата из м/ф «Трое из Простоквашино». Реж. Владимир Попов. 1978. СССР Копатель клада

Местный житель проводил незаконные раскопки в Приволжском районе. В результате он нашел винтовку «Winchester» модели 1895 года.

«За проведение раскопок на месте расположения объекта исторического и культурного наследия федерального значения «черный копатель» был привлечен к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 243.2 УК РФ «Незаконные поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания» с конфискацией орудий преступления», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что конфискованные у «черного копателя» лопаты и металлодетектор судебные приставы г. Самары передали в Росимущество.