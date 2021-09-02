Москва, , 10:22 — REGNUM Четыре фактора, влияющие на судьбу электорального процесса в России гораздо больше самих выборов на фоне роста тотального недоверия населения к власти, назвал лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры».

Сергей Кургинян Дарья Антонова © ИА REGNUM

Первый фактор — это психологическое давление самого факта всеобщего отвращения. Люди будут относиться к представителям властной номенклатуры не исходя из его реальных качеств, которыми он наделен, а исходя из его принадлежности к самой номенклатурной прослойке. Даже в том случае, если номенклатурщик наделен позитивными качествами. Именно так это происходило в Перестройку. Отвращение вызывал сам «запах власти».

«Второй фактор — множащиеся на фоне этого отвращения межклановые разборки. Если такой запах чреват тем, что меня либо выкинут из системы, либо, что еще хуже, разорвут на местах, так я чем-то буду отбивать этот запах. Я в любом дерьме изваляюсь, как собака, которая свой запах отбивает, лишь бы его отбить. А дерьмо будет каким? Антивластным, правильно? Значит кланы эти начнут множиться в условиях, когда почуют, чем пахнет», — заявил Кургинян.

Третий фактор, по его словам — это растущий властный неадекват. Дело в том, что номенклатурщики — тоже люди, у которых есть друзья и родственники, которые будут демонстрировать им свое презрение, что не может не подрывать адекватность номенклатурщика. Четвертым же фактором являются иноземные козни.

«Нужно быть очень навивными, чтобы поверить в договоренности с иноземцами, которые якобы не будут нас прессовать, если мы откажемся от расширения территорий. Будут-будут! Знаете, вы откажетесь от расширения территорий, где-нибудь еще на компромиссы пойдете, вот тут они будут вас добивать. И чем в больше степени вы откажетесь, тем сильнее будут добивать. Ибо это их фундаментальный принцип: «Слабый не должен существовать. Кто дает слабину, должен быть уничтожен. Назовите этот принцип уголовным или принципом британской аристократии, он все равно такой», — продолжил политолог.

В этой ситуации, отмечает эксперт, любой, даже самый эффективный электоральный политтехнолог бесконечно далек от реальной политики именно потому, что он электорально эффективен. Чем эффективней технолог, тем меньше он рубит «политическую фишку». И это касается всех стран мира. Именно поэтому технологи отходят от политики на следующий день после выборов.