Москва, 2 сентября 2021, 10:22 — REGNUM Четыре фактора, влияющие на судьбу электорального процесса в России гораздо больше самих выборов на фоне роста тотального недоверия населения к власти, назвал лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры».
Первый фактор — это психологическое давление самого факта всеобщего отвращения. Люди будут относиться к представителям властной номенклатуры не исходя из его реальных качеств, которыми он наделен, а исходя из его принадлежности к самой номенклатурной прослойке. Даже в том случае, если номенклатурщик наделен позитивными качествами. Именно так это происходило в Перестройку. Отвращение вызывал сам «запах власти».
Третий фактор, по его словам — это растущий властный неадекват. Дело в том, что номенклатурщики — тоже люди, у которых есть друзья и родственники, которые будут демонстрировать им свое презрение, что не может не подрывать адекватность номенклатурщика. Четвертым же фактором являются иноземные козни.
В этой ситуации, отмечает эксперт, любой, даже самый эффективный электоральный политтехнолог бесконечно далек от реальной политики именно потому, что он электорально эффективен. Чем эффективней технолог, тем меньше он рубит «политическую фишку». И это касается всех стран мира. Именно поэтому технологи отходят от политики на следующий день после выборов.