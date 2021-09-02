Москва, 2 сентября, 2021, 10:30 — ИА Регнум. Московский фонд защиты прав дольщиков объявил открытый конкурс на оказание услуг и выполнение работ по достройке проблемного объекта и вводу его в эксплуатацию — ЖК «Академ Палас» на проспекте Вернадского, вл. 78. Победителя на контракт максимальной стоимостью 9,9 млрд рублей определят 22 сентября 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

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Максимальная цена договора — 9 926 357 048,87 рубля.

Комплекс, который предстоит достроить, включает в себя жилой дом с подземной автостоянкой, инженерное обеспечение, зоны отдыха и благоустройство. Под объект отведён участок площадью 3,21 га.

Из документации следует, что объект представляет собой три башни высотностью 25−32−25 этажей. Общая площадь — 170 417,4 кв. м на 538 квартир, из которых 12 — пентхаусы.

Напомним, первоначальным застройщиком ЖК было ЗАО «Объединённая строительная компания» (ОСК). ОСК было признано банкротом в 2019 году. К проблемным относится вторая очередь строительства, возводимая с 2009 года. По открытым данным, финансирование проекта было прекращено в 2014 году, но стройку не замораживали.