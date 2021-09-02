Абакан, 2 сентября, 2021, 10:21 — ИА Регнум. Жителей Хакасии предупредили о заморозках, передано штормовое предупреждение.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Заморозки

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Как сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, ссылаясь на данные Хакасского гидрометцентра, 3 — 6 сентября в регионе в земледельческой зоне в воздухе и на поверхности почвы местами ожидаются заморозки до — 2 °C.

Аграриев Хакасии предупредили о том, что заморозки могут привести к повреждению или гибели сельхозкультур. Штормовой прогноз направлен в муниципальные образования, министерства и ведомства Хакасии.

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