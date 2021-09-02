Сеул, 2 сентября, 2021, 10:20 — ИА Регнум. 2 сентября в Южную Корею доставили 1,02 млн доз вакцины американской компании Moderna. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

(сс) Navy Medicine Вакцина Moderna

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По данным источников, груз прибыл в международный аэропорт Инчхон в 15:29 по местному времени.

Известно, что до конца недели Южная Корея должна получить ещё 4,98 млн доз вакцины.

К настоящему моменту правительство Южной Кореи заключило контракты на поставку в общей сложности 193,4 млн доз различных вакцин от COVID-19, в том числе AstraZeneca, Moderna, Janssen и Novavax.

Ранее в этот же день в международный аэропорт Инчхон прибыл самолёт с 526,5 тыс. доз вакцины Pfizer, закупленной у Румынии.

Как сообщало ИА REGNUM, Румыния предоставит Южной Корее 1,5 млн доз вакцины от COVID-19.

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