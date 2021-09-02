Вашингтон, 2 сентября 2021, 10:19 — REGNUM Велика вероятность того, что американским властям придется пойти на взаимодействие с боевиками радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для борьбы с боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане. Об этом 1 сентября заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, сообщает New York Post.
С таким заявлением Милли выступил на брифинге в Пентагоне, отвечая на вопрос о возможных коммуникациях между американскими официальными лицами и руководством «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Вместе с Милли в брифинге принимал участие министр обороны Ллойд Остин, который отметил, что США поддерживают взаимодействие с радикалами «по очень узкому кругу вопросов», в частности, по вопросу эвакуации большого числа людей. При этом он призвал не делать далекоидущих выводов относительно возможного дальнейшего развития событий.
Первоначально Милли, казалось, был согласен с Остином, назвав «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «безжалостной» группировкой и заявив, что «изменятся ли они или нет, еще неизвестно».
Отвечая на вопрос о том, возможно ли сотрудничество с радикалами в борьбе против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Милли ответил утвердительно.