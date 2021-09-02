Вашингтон, , 10:19 — REGNUM Велика вероятность того, что американским властям придется пойти на взаимодействие с боевиками радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для борьбы с боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане. Об этом 1 сентября заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, сообщает New York Post.

С таким заявлением Милли выступил на брифинге в Пентагоне, отвечая на вопрос о возможных коммуникациях между американскими официальными лицами и руководством «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Вместе с Милли в брифинге принимал участие министр обороны Ллойд Остин, который отметил, что США поддерживают взаимодействие с радикалами «по очень узкому кругу вопросов», в частности, по вопросу эвакуации большого числа людей. При этом он призвал не делать далекоидущих выводов относительно возможного дальнейшего развития событий.

«Трудно предсказать, как это пойдет в будущем в отношении «Талибана"(организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — добавил Остин.

Первоначально Милли, казалось, был согласен с Остином, назвав «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «безжалостной» группировкой и заявив, что «изменятся ли они или нет, еще неизвестно».

«Что касается наших отношений с ними на этом аэродроме [международный аэропорт Хамида Карзая] или в прошлом году или около того, во время войны, вы делаете то, что должны, чтобы снизить риск для миссии и войск, а не то, что вам хочется делать», — добавил Милли.

Отвечая на вопрос о том, возможно ли сотрудничество с радикалами в борьбе против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Милли ответил утвердительно.