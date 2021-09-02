Кемерово, , 10:20 — REGNUM Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева (участник НОЦ «Кузбасс») и Чунцинский университет искусств и науки («ЧУИН» г. Чунцин, КНР), в рамках VI Восточного экономического форума, подписали соглашение о совместной подготовке специалистов для ключевых отраслей экономики. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщил официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».

На Восточном экономическом форуме Kremlin.ru

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«Мы заинтересованы в партнёрстве с ведущими международными организациями, и сейчас мы присутствуем на историческом мероприятии для Кузбасса. Сегодня исполняется 30 лет сотрудничеству между КузГТУ и Чунцинским университетом, это соглашение о совместном межвузовском проекте подготовки бакалавров и аспирантов усилит наше взаимодействие», — прокомментировал глава Кузбасса Сергей Цивилёв.

Уточняется, что для подготовки молодых специалистов по программе аспирантуры университеты объединят образовательные ресурсы в области машиностроения, химических технологий, горных машин и комплексов.