Москва, 2 сентября, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Московский «Локомотив» достиг договорённости с лондонским «Челси» об аренде полузащитника Фаустино Анджорина. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба клуба.

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Отмечается, что арендное соглашение рассчитано на один год.

Анджорин сыграл за основную команду «Челси» пять матчей, в которых результативными действиями не отметился. За молодёжную команду клуба он провёл 35 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 12 голевых передач.