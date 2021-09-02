Москва, , 10:17 — REGNUM Эксперимент Минцифры по сдаче биометрии биометрии в единую госсистему через приложение для смартфона или планшета может быть опасным без надлежащей защиты персональных данных, отметил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков.

Биометрия geralt

«Сначала научитесь защищать и хранить нашу персональную информацию, а тем более — биометрические данные. Полагаю, это займет много времени, не один год», — рассуждает Лысаков в телеграм-канале

При этом парламентарий настаивает на ужесточении ответственности за злоупотребления с персональными данными.

«Измените законодательную базу, предусмотрев реальную жёсткую уголовную ответственность за несанкционированное использование персональных данных, квалифицировав это как особо тяжкое уголовное преступление, проведите кадровую чистку с использованием психологов и детекторов лжи, а потом уже поговорим с вами о биометрической идентификации и других модных штучках. Но, не раньше», — подчеркнул он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, предполагается, что в перечень сервисов с биометрической идентификацией войдут, в том числе, дистанционный банковский сервис, онлайн-сдача сессии в высших учебных заведениях, удаленное заключение договоров связи, оплата проезда в метро.

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