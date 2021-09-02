Ремонт здания налоговой службы в Чувашии оценили в 10 млн рублей
Чебоксары, 2 сентября, 2021, 10:17 — ИА Регнум. В столице Чувашии планируют отремонтировать пятиэтажное здание налоговой службы, для чего будет разработана проектно-сметная документация. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Заказчиком является управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике. Ведомству понадобилась проектно-сметная документация для капитального ремонта административного здания в Чебоксарах по улице Базарная, 40. Это пятиэтажное административное здание с техническим и цокольным этажом.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 703 850 рублей. Данные средства предусмотрены в федеральном бюджете.
Согласно техническому заданию, предполагаемая предельная стоимость капитального ремонта составляет 10 406 823 рубля 75 копеек с НДС 20% (в ценах четвёртого квартала 2022 года). В частности, планируется отремонтировать систему отопления, заменить окна, восстановить отделку полов, потолков и стен.
На разработку проектно-сметной документации предоставляется 180 дней со дня подписания контракта.