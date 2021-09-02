Чебоксары, 2 сентября, 2021, 10:17 — ИА Регнум. В столице Чувашии планируют отремонтировать пятиэтажное здание налоговой службы, для чего будет разработана проектно-сметная документация. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Кульчицкий Александр ИА Красная Весна Налоговая служба

Заказчиком является управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике. Ведомству понадобилась проектно-сметная документация для капитального ремонта административного здания в Чебоксарах по улице Базарная, 40. Это пятиэтажное административное здание с техническим и цокольным этажом.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 703 850 рублей. Данные средства предусмотрены в федеральном бюджете.

Согласно техническому заданию, предполагаемая предельная стоимость капитального ремонта составляет 10 406 823 рубля 75 копеек с НДС 20% (в ценах четвёртого квартала 2022 года). В частности, планируется отремонтировать систему отопления, заменить окна, восстановить отделку полов, потолков и стен.

На разработку проектно-сметной документации предоставляется 180 дней со дня подписания контракта.